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Сейвард: Риккардо станет отличным вторым номером для Ферстаппена

От Переса уже никто ничего не ждет.
Сегодня, 17:07
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Авторитетный британский журналист Джо Сейвард убежден, что Даниэль Риккардо присоединится к Реед Булл в 2025 году.

По его мнению, Перес точно не получит новый контракт, а Лоусон займет место Риккардо в Альфа Таури. 

Автралиец - популярный и умелый пилот, который теперь может стать отличным дополнением для Макса, учитывая, насколько плох сейчас Чеко.

"Ред Булл должен очень хорошо понимать, что в будущем команде понадобится более сильный второй пилот – нельзя надеяться, что соперники продолжат лажать вечно. В конечном счете кто-то начнет качественно выполнять свою работу.

Лиам Лоусон, в настоящий момент замещающий Риккардо, вернется к роли резервного пилота обеих команд Ред Булл и, вероятно, получит место в Альфа Таури в 2025-м", – написал в своем блоге Сейвард.

Ранее также сообщалось, что доминация Ред Булл плохо сказывается на популярности Формулы-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Даниэль Риккардо

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