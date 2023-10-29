Финальный вид стартовой решетки Гран-при Мексики-2023

Некоторые гонщики получили штрафы, которые повлияли на расстановку пелотона перед заездом.

В воскресенье, 29 октября, в Мехико пройдет двадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Мексики.

После того, как ночью прошла квалификация заезда, некоторые команды решили внести изменения в болидах своих пилотов и их настройках, а кто-то получил штраф.

Так, пилот Альфа Таури Юки Цунода будет стартовать с конца решетки из-за замены элементов силовой установки, сообщает ФИА.

Логан Сарджент из Уильямса, установивший 20-й результат (все его времена были удалены), получил штраф +10 позиций на старте за обгон во время желтых флагов.

А гонщик Астон Мартин Лэнс Стролл начнет заезд с пит-лейна, так как команда нарушила правило закрытого парка, внеся изменения в настройки болида.

Стартовая решетка Гран-при Мексики будет выглядеть следующим образом:

Шарль Леклер (Феррари) Карлос Сайнс (Феррари) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Даниэль Риккардо (Альфа Таури) Серхио Перес (Ред Булл) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Оскар Пиастри (МакЛарен) Джордж Расселл (Мерседес) Валттери Боттас (Альфа Ромео) Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) Пьер Гасли (Альпин) Нико Хюлькенберг (Хаас) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Алекс Албон (Уильямс) Эстебан Окон (Альпин) Кевин Магнуссен (Хаас) Ландо Норрис (МакЛарен) Юки Цунода (Альфа Таури) Логан Сарджент (Уильямс)

Пит-лейн: Лэнс Стролл (Астон Мартин).

Напомним, что старт Гран-при Мексики запланирован на 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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