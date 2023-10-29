Финальный вид стартовой решетки Гран-при Мексики-2023
В воскресенье, 29 октября, в Мехико пройдет двадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Мексики.
После того, как ночью прошла квалификация заезда, некоторые команды решили внести изменения в болидах своих пилотов и их настройках, а кто-то получил штраф.
Так, пилот Альфа Таури Юки Цунода будет стартовать с конца решетки из-за замены элементов силовой установки, сообщает ФИА.
Логан Сарджент из Уильямса, установивший 20-й результат (все его времена были удалены), получил штраф +10 позиций на старте за обгон во время желтых флагов.
А гонщик Астон Мартин Лэнс Стролл начнет заезд с пит-лейна, так как команда нарушила правило закрытого парка, внеся изменения в настройки болида.
Стартовая решетка Гран-при Мексики будет выглядеть следующим образом:
- Шарль Леклер (Феррари)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Даниэль Риккардо (Альфа Таури)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Оскар Пиастри (МакЛарен)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Валттери Боттас (Альфа Ромео)
- Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)
- Пьер Гасли (Альпин)
- Нико Хюлькенберг (Хаас)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Алекс Албон (Уильямс)
- Эстебан Окон (Альпин)
- Кевин Магнуссен (Хаас)
- Ландо Норрис (МакЛарен)
- Юки Цунода (Альфа Таури)
- Логан Сарджент (Уильямс)
Пит-лейн: Лэнс Стролл (Астон Мартин).
Напомним, что старт Гран-при Мексики запланирован на 22:00 по киевскому времени.
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