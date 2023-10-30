iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен записал на свой счет еще один рекорд Формулы 1

Быстрый болид и собственные навыки позволили пилоту Ред Булл стать обладателем очередного достижения.
Сегодня, 21:18
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Доминирование Ред Булл и Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне проявляется в каждом аспекте.

Победа на Гран-при Мексики стала для нидерландца шестнадцатой в сезоне-2023, что позволило ему побить свой же рекорд.

Но это было бы невозможным без лидирования в самой гонке, где у Макса не было конкурентов. И за счет лидерства в заезде 26-летний пилот установил новый рекорд.

Как сообщает GP Blog, Ферстаппен стал первым в истории Формулы 1 гонщиком, который лидировал на протяжении 800+ кругов в одном сезоне.

На счету Макса 854 круга из 1146 возможных в 2023 году (74,52%). Он также сумел превзойти результат Себастьяна Феттеля - немец в 2011 году был лидером на протяжении 739 из 1133 кругов (65,23%).

Читай также: Алонсо: В последних гонках сезона Астон Мартин ни за что не будет бороться

Напомним, что в воскресенье, 5 ноября, состоится Гран-при Бразилии, после чего Формула 1 уйдет на двухнедельный перерыв.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Ферстаппен побил собственный рекорд по количеству побед за один сезон Ферстаппен побил собственный рекорд по количеству побед за один сезон
Руководитель Ред Булл выступил в защиту Переса Руководитель Ред Булл выступил в защиту Переса
Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, воспользовавшись столкновением Леклера и Переса Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, воспользовавшись столкновением Леклера и Переса
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча-2023 Лионель Месси - обладатель Золотого мяча-2023
Помочь журналистам

Видео

Виктория - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов Кубка Украины
Виктория - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Другие страны23:32
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча-2023
Европа23:11
Золотой мяч-2023: результаты церемонии
Европа23:06
Айтана Бонмати - обладательница женского Золотого мяча-2023
Европа23:05
Золотой мяч-2023: Осимхен и Модрич в ТОП-10, Родри вошел в ТОП-5
Европа22:59
Легендарный спортсмен обманул блогера, назвавшись новичком Милана
Европа22:58
Англия решила изменить формат кубка лиги
Европа22:41
Эмилиано Мартинес - лауреат премии Льва Яшина
Формула 122:27
Гран-при Бразилии: расписание и результаты
Европа22:17
Винисиус получил награду на церемонии Золотого мяча
Европа21:57
Беллингем - обладатель приза Трофей Копа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK