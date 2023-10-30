Ферстаппен записал на свой счет еще один рекорд Формулы 1

Доминирование Ред Булл и Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне проявляется в каждом аспекте.

Победа на Гран-при Мексики стала для нидерландца шестнадцатой в сезоне-2023, что позволило ему побить свой же рекорд.

Но это было бы невозможным без лидирования в самой гонке, где у Макса не было конкурентов. И за счет лидерства в заезде 26-летний пилот установил новый рекорд.

Как сообщает GP Blog, Ферстаппен стал первым в истории Формулы 1 гонщиком, который лидировал на протяжении 800+ кругов в одном сезоне.

На счету Макса 854 круга из 1146 возможных в 2023 году (74,52%). Он также сумел превзойти результат Себастьяна Феттеля - немец в 2011 году был лидером на протяжении 739 из 1133 кругов (65,23%).

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Напомним, что в воскресенье, 5 ноября, состоится Гран-при Бразилии, после чего Формула 1 уйдет на двухнедельный перерыв.

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