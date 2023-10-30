Алонсо: В последних гонках сезона Астон Мартин ни за что не будет бороться

После оптимистичной первой части сезона-2023, Астон Мартин проиграл гонку обновлений своим конкурентам.

В последних шести гонках Фернандо Алонсо лишь трижды финишировал в очках, при этом досрочно завершив последние два Гран-при.

"Честно говоря, мы ни за что не боремся", — сказал он, отвечая на вопрос Autosport о следующей гонке в Бразилии.

"Мы будем учиться, даже если нам придется стартовать с пит-лейна. Это полезнее, чем просто проводить выходные. В Кубке конструкторов мы находимся на той позиции, на которой находимся. В личном зачете мы потеряем пару мест".

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"Но я имею в виду, что невероятно, что я опережаю Феррари, Джорджа (Расселла), Ландо (Норриса) или кого-то еще, но я потеряю эти позиции. У них очень быстрые машины. И все же, давайте посмотрим, что мы можем сделать".

После гонки в Мексике Карлос Сайнс догнал Фернандо Алонсо в личном зачете, у обоих пилотов по 183 очка. Но гонщик Феррари идет в зачете выше своего кумира за счет лучшего результата в сезоне.

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