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Автоспорт

ФИА запретила пилотам останавливаться на фаст-лейн

Пилоты часто пользовались этим на квалификациях.
Сегодня, 21:55
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

ФИА внесла изменения в регламент, запретив пилотам блокировать выезд с пит-лейн.

Это стало реакцией на инциденты с Ферстаппеном, Расселом и Алонсо, которые останавливались на выезде с пит-лейн, чтобы подгадать момент для лучшего возвращения на трек.

Новые правила начнут действовать уже на Гран-при Бразилии, это правило касается как обычной квалификации, так и квалификации к спринту.

СОгласно заявлени ФИА, все команды уже получили соответствующие предпредительные уведомелния.

Ранее, напомним, стало известно о скором выходе документального шоу о команде Брон.

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