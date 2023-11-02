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Киану Ривз стал ведущим в докуменательном сериале о команде Брон

Выход шоу запланирован на 15 ноября.
Сегодня, 16:41
Дженсон Баттон / Getty Images
Дженсон Баттон / Getty Images

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер грядущего документального сериала о бывшей команде Формулы-1 Брон.

Brawn: The Impossible Formula-1 Story станет четырехсерийным шоу, которое расскажет о чемпионе мира 2009 году Дженсоне Баттоне и команде Брон, выигравшей Кубок конструкторов.

Авторы шоу сразу зашли с козырей, и взяли на роль рассказчика и ведущего Киану Ривза. Именно занменитый актер будет общаться с людьми, которые причастны к тем событиям.

Среди прочего в сериале будут интервью с Рубенсом Барикелло, Россом Броном и, конечно, самим Дженсоном Баттоном. Также авторы решили показать другую сторону той победы, и дали слово противникам Брон в том чемпионате.

Среди тех, кто точно появится в шоу фигурируют Кристан Хорнер, Берни Экклстоун и тогдашний глава Феррари Лука ди Монтедземоло. Старт сериала запланирован на 15 ноября.

Ранее также сообщалось, что Гран-при Абу-Даби пройдет без изменений.

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