ФИА вызвала четыре команды на слушания по пересмотру результатов Гран-при США
ФИА официально отреагировала на запрос Хаас пересмотреть результаты Гран-при США.
Для слушаний были вызваны представители четырех команд: Хаас, Астон Мартин, Уильямс и Ред Булл.
Напомним, что ранее Хаас воспользовался своим правом запросить пересмотр результатов Гран-при. Причиной стало безнаказанное нарушение границ трассы некоторыми пилотами.
В частности, судьи не наказали Алекса Албона из Уильямс, посчитав доказательства недостаточными. Немецкие журналисты выяснили, что гонщик Ред Булл Серхио Перес многократно срезал шестой поворот и также не получил штраф.
В среду, 8 ноября, пройдут слушание в формате видеоконференции. На первом этапе будет определено являются ли доказательства Хаас "существенными и относящимися к делу новыми элементами", которые были недоступны стюардам в момент рассмотрения.
Ранее также сообщалось, что Макс Ферстаппен обошел Алена Проста по количеству побед.
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