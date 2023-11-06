ФИА вызвала четыре команды на слушания по пересмотру результатов Гран-при США

Федерация сначла должна решить, есть ли у Хаас доказательства.

ФИА официально отреагировала на запрос Хаас пересмотреть результаты Гран-при США.

Для слушаний были вызваны представители четырех команд: Хаас, Астон Мартин, Уильямс и Ред Булл.

Напомним, что ранее Хаас воспользовался своим правом запросить пересмотр результатов Гран-при. Причиной стало безнаказанное нарушение границ трассы некоторыми пилотами.

В частности, судьи не наказали Алекса Албона из Уильямс, посчитав доказательства недостаточными. Немецкие журналисты выяснили, что гонщик Ред Булл Серхио Перес многократно срезал шестой поворот и также не получил штраф.

В среду, 8 ноября, пройдут слушание в формате видеоконференции. На первом этапе будет определено являются ли доказательства Хаас "существенными и относящимися к делу новыми элементами", которые были недоступны стюардам в момент рассмотрения.

Ранее также сообщалось, что Макс Ферстаппен обошел Алена Проста по количеству побед.

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