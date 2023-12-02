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Все места заняты: Уильямс объявил о продлении контракта с Сарджентом

Все пилоты, которые завершали сезон-2023, появятся на стартовой решетке в следующем году.
Сегодня, 15:35
Логан Сарджент / Getty Images
Логан Сарджент / Getty Images

Логан Сарджент сохранил свое место в Уильямс, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Американский гонщик будет выступать за команду из Гроу в 2024 году - 22-летний спортсмен убедил британский коллектив оставить его напарником Алекса Албона.

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"Я очень рад продолжить работу в Уильямсе в сезоне 2024 года. Это был невероятный путь с командой, и я благодарен за возможность продолжать развиваться как гонщик в такой талантливой и преданной своему делу группе", - заявил Сарджент.

"У нас захватывающие планы на будущее, и мне не терпится внести свой вклад в успех команды в наступающем году".

Сезон-2023 стал для Сарджента дебютным в Формуле 1. За 22 гоночных этапа он лишь один раз финишировал в очковой зоне - десятое место на домашнем Гран-при США в Остине.

Заработав за весь год всего один балл, Логан занял 21-е место в личном зачете пилотов. Всего же Уильямс заработал 28 очков усилиями Албона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс

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