Все места заняты: Уильямс объявил о продлении контракта с Сарджентом
Логан Сарджент сохранил свое место в Уильямс, сообщает официальный сайт Формулы 1.
Американский гонщик будет выступать за команду из Гроу в 2024 году - 22-летний спортсмен убедил британский коллектив оставить его напарником Алекса Албона.
BREAKING: Logan Sargeant will race for Williams in 2024!#F1 @LoganSargeant @WilliamsRacing pic.twitter.com/O8g6aDhKa0— Formula 1 (@F1) December 1, 2023
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"Я очень рад продолжить работу в Уильямсе в сезоне 2024 года. Это был невероятный путь с командой, и я благодарен за возможность продолжать развиваться как гонщик в такой талантливой и преданной своему делу группе", - заявил Сарджент.
"У нас захватывающие планы на будущее, и мне не терпится внести свой вклад в успех команды в наступающем году".
Сезон-2023 стал для Сарджента дебютным в Формуле 1. За 22 гоночных этапа он лишь один раз финишировал в очковой зоне - десятое место на домашнем Гран-при США в Остине.
Заработав за весь год всего один балл, Логан занял 21-е место в личном зачете пилотов. Всего же Уильямс заработал 28 очков усилиями Албона.
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