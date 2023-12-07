ФИА запретила командам Ф1 пользоваться аэродинамической трубой для разработки болидов 2026 года

Эта опция станет доступной лишь за год до смены регламента.

В соответствии с соглашением, достигнутым на недавнем заседании Комиссии Формулы 1, командам было запрещено выполнять какие-либо работы в аэродинамической трубе или вычислительной гидродинамике для болидов 2026 года, сообщает Motorsport.

Данный запрет будет действовать до 1 января 2025 года, то есть, у команд будет всего год для тестов.

Это отражает аналогичную договоренность, которая была заключена перед последним крупным изменением регламента в 2022 году.

Будущий технический регламент еще не доработан, но команды уже хорошо понимают, в каком направлении им стоит двигаться.

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В изменениях спортивного регламента Ф1 2024 года была подтверждена отмена альтернативного распределения шин, а количество дней, разрешенных для испытаний шин Пирелли, было увеличено с 35 до 40.

А требование о том, чтобы это тестирование проводилось только между первой гонкой и 15 декабря, было удалено из регламента.

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