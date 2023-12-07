ФИА прекратила расследование в отношении Тото и Сьюзи Вольфф

Федерация поняла, что в этом деле ей ловить нечего.

ФИА отказалась от весьма противоречивого расследования потенциального конфликта интересов между руководителем Мерседес Тото Вольффом и управляющим директором Академии Формулы-1 Сьюзи Вольфф, сообщает Motorsport.

Во вторник, 5 декабря, руководящий орган объявил о начале расследования, которое вызвало у многих вопросы о его целесообразности. Супруги сразу же опровергли все обвинения.

Затем, скоординированно и почти беспрецедентно продемонстрировав единство паддока, остальные девять команд Формулы 1 опубликовали почти идентичные заявления, в котором сообщили, что они не подавали жалобу на Тото и Сьюзи - они поддерживают Академию Ф1 и ее директора.

Поскольку все команды отрицали, что подали жалобу, на ФИА оказывалось сильное давление, требуя раскрыть, почему Федерация решила провести расследование.

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В результате в четверг, 7 декабря, за день до церемонии награждения FIA Awards, руководящий орган заявил, что удовлетворен отсутствием конфликта интересов, поэтому вопрос был закрыт.

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