Потенциальному этапу Формулы 1 в Мадриде все еще не хватает "важных деталей"

ФИА опровергла информацию о том, что переговоры о сделке на проведение Гран-при в столице Испании близки к завершению.

Недавно появилась информация, что Мадрид близок к заключению контракта на проведение Гран-при Испании, начиная с 2026 года. Однако ФИА поспешила опровергнуть эти сообщения.

Как сообщает Motorsport, Федерация все еще не приступила к работе над несколькими ключевыми элементами, которые необходимо утвердить, прежде чем какой-либо гоночный проект будет санкционирован.

В беседе со СМИ президент Сената ФИА Кармело Санс де Баррос, который также является президентом Испанской автомобильной федерации, сказал, что хотел бы, чтобы Формула 1 вернулась в Мадрид. Но при этом он понимает, что для этого нужно еще разобраться со многими вещами.

"Существует четкий процесс проведения Гран-при в каком-либо месте, и я не думаю, что этот процесс соблюдается, основываясь на том, что вы читаете", - сказал он.

"Испанская автомобильная федерация — это то место, где начинается процесс, потому что всякий раз, когда в стране проводится новое соревнование, вы должны обратиться к ним".

Источник: Getty Images

"Итак, получила ли на сегодняшний день Испанская федерация этот проект для анализа, изучения и сосредоточения? Нет, они его не видели. Этот особый шаг еще не произошел".

"Затем, когда испанская федерация считает, что этот проект является действительным проектом и что они заинтересованы, они направляют его куда? В ФИА, потому что они должны его омологировать. Если речь идет о полугородской трассе, первое, что вам нужно сделать, это омологировать ее и сертифицировать, и тому подобное".

"Итак, если испанская федерация ничего не получила, то, следовательно, они ничего не отправили в ФИА, поэтому ФИА ничего не получила. Таким образом, никто (в ФИА) не работает над этим проектом, о котором писали в прессе несколько дней назад".

При этом де Баррос также добавил, что он и ФИА без колебаний приступят к оценке планов, когда они их получат. Но он обеспокоен тем, что информация о потенциальном проекте уже просочилась в прессу.

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