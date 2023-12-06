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Автоспорт

Мадрид обошел Барселону в праве заключить сделку с Формулой 1 на проведение Гран-при Испании

В ближайшее время должны состояться переговоры о контракте, по которому в календаре, начиная с 2026 года, появится еще одна городская трасса.
Сегодня, 16:15
Серхио Перес на мероприятии в Мадриде / Getty Images
Серхио Перес на мероприятии в Мадриде / Getty Images

Мадрид выиграл гонку у Барселоны за право заключить с Формулой 1 соглашение на проведение Гран-при Испании, начиная с 2026 года, сообщает Motorsport.

Ожидается, что в ближайшие недели стороны проведут переговоры и подпишут контракт, согласно которому "королевские гонки" будут проходить на улицах испанской столицы с 2026 по 2035 год. Планы получили поддержку со стороны городских и общественных советов Мадрида.

По информации источника, одну из ключевых фигур в сделке отыгрывает бывший менеджер Фернандо Алонсо Луис Гарсия Абад.

Текущий Гран-при Испании проходит в Барселоне и имеет действующий контракт до 2026 года. Таким образом есть вероятность, что в 2026 году в календаре Ф1 будет два испанских этапа, второй из которых получит название Гран-при Мадрида.

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Но так как количество европейских слотов в календаре Ф1 ограничено, появление Мадрида напрямую повлияет на будущее этапа в Каталонии.

Последний раз Испания проводила две гонки за сезон в период с 2008 по 2012 год: Гран-при Европы в Валенсии дополнял гонку в Барселоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Испании

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