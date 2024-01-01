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Автоспорт

Хорнер: Ред Булл не хочет, чтобы Ферстаппен был роботом, говоря то, что хочет команда

Руководитель "быков" объяснил временами грубые и прямолинейные интервью нидерландца.
Вчера, 23:42
Кристиан Хорнер и Макс Ферстаппен / Getty Images
Кристиан Хорнер и Макс Ферстаппен / Getty Images

По ходу сезона-2023 пилот Ред Булл Макс Ферстаппен отметился крайне откровенными интервью, в которых он не стеснялся говорить то, что думал. Особенно яркой была речь гонщика в первые дни этапа в Лас-Вегасе, где он критиковал все, что только можно.

Для кого-то это оказалось открытием, но не для руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера. Он признался, что не указывает трехкратному чемпиону мира, что тот должен говорить.

Хорнер, которому недавно присвоили Орден Британской империи, заявил, что всем стоит ценить откровенную честность Ферстаппена, поскольку он не хочет, чтобы его пилоты были "пиар-роботами".

"Мы верим, что у наших гонщиков есть свобода выбора. Они не роботы, у них есть свое мнение. А у Макса есть голос как у чемпиона мира, и мы не стесняем его стремление делиться своим мнением", - цитирует Кристиана Motorsport.

"Он очень честный молодой парень, и он расскажет вам, как он видит ситуацию. И я думаю, что это действительно что-то очень свежее и новое для Формулы 1".

Ранее Льюис Хэмилтон рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру, несмотря на то, что следующий сезон станет для него уже восемнадцатым.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер Макс Ферстаппен

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