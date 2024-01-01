Хэмилтон рассказал, что является главной движущей силой мотивации в Формуле 1

По ходу 2023 года Льюис Хэмилтон подписал двухлетнее продление с Мерседес. Для 38-летнего британца следующий сезон станет уже восемнадцатым в его карьере.

В интервью для Motorsport.com сэр Льюис рассказал, что мотивирует его продолжать и не останавливаться.

"Это мечта — стоять на верхней ступеньке подиума и видеть свою команду. Одна из самых удивительных вещей — это возможность оглянуться назад и увидеть, как позади тебя поднимается флаг твоей страны, и увидеть команду", - сказал Хэмилтон.

"Я помню свою первую победу с Мерседес (Венгрия 2013 года). У меня есть особая картина 2015 года в Австралии, где команда плакала – было просто потрясающе быть частью этого. Сила этих моментов, завоеванные чемпионства — огромная часть драйва".

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Ранее стало известно, под каким названием в следующих двух сезонах будет выступать Заубер, у которого завершился спонсорский контракт с Альфа Ромео.

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