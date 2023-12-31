Еще один сэр в Формуле 1: экс-руководителю МакЛарена присвоили рыцарский титул

Бывший руководитель МакЛарена Рон Деннис был посвящен в рыцари, сообщает Motorsport. Британец попал в новогодний список почестей короля Карла III за 2024 год.

Деннису было присвоено рыцарское звание за заслуги перед промышленностью и благотворительностью благодаря его нынешней работе в качестве председателя Podium Analytics и Tommy's Campaign.

Ранее он был удостоен награды Командора Ордена Британской империи (CBE) за вклад в автоспорт - на протяжении более 30 лет он руководил МакЛареном и привел команду из Уокинга к множеству титульных успехов.

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Покинув коллектив в 2017 году, он полностью ушел из Формулы 1, чтобы сосредоточиться на других бизнес-интересах, в том числе на работе в правительстве Великобритании.

Напомним, что в этом же списке почестей оказался и нынешний руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер, которому присвоили звание Командора Ордена Британской империи.

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