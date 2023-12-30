iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Руководитель Ред Булл был награжден Орденом Британской империи

Кристиан Хорнер получил следующий класс награды, спустя десять лет после первого признания.
Сегодня, 01:05
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Руководитель и генеральный директор Ред Булл Кристиан Хорнер был удостоен звания командора Британской империи (СBE) в Новогоднем списке почестей короля Карла III за 2024 год, сообщает официальный сайт команды.

По информации источника, 50-летний англичанин был награжден за заслуги перед автоспортом.

В 2013 году Хорнер был удостоен звания офицера Британской империи (OBE) после того, как "быки" четыре раза подряд выиграли Кубок конструкторов, а их пилот Себастьян Феттель четыре раза подряд стал чемпионом мира Формулы 1.

"Десять лет назад получить OBE было неожиданной наградой, а получение второй награды, CBE, является для меня большой честью, за которую я премного благодарен", - сказал Хорнер.

"Для меня огромная честь возглавлять и работать вместе с такой феноменальной командой, как Ред Булл, а также работать в отрасли, которая вносит такой большой вклад в экономику Соединенного Королевства".

"Я чрезвычайно горжусь тем, чего мы достигли с Ред Булл в Ф1 и на более широкой арене высоких технологий. Для меня огромная честь получить признание за эти усилия".

Читай также: Михаэль Шумахер: 10 лет трагедии "Красного барона"

Ранее пилот Ред Булл Макс Ферстаппен назвал несколько деталей, которые не устраивали его в болиде 2023 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер

Статьи по теме

Ред Булл провалил первый крэш-тест нового болида Ред Булл провалил первый крэш-тест нового болида
Не дождетесь: легендарный конструктор Ред Булл не собирается уходить из Формулы 1 Не дождетесь: легендарный конструктор Ред Булл не собирается уходить из Формулы 1
Ферстаппен выбрал лучший и худший Гран-при 2023 года Ферстаппен выбрал лучший и худший Гран-при 2023 года
Ред Булл раскрыл секрет своего доминирования в 2023 году Ред Булл раскрыл секрет своего доминирования в 2023 году
Помочь журналистам

Видео

Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм
Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Формула 101:05
Руководитель Ред Булл был награжден Орденом Британской империи
Европа00:57
Артета рассказал, без чего Арсенал не станет чемпионом Англии
НБА00:30
Еще два баскетболиста попали в список номинантов на попадание в Зал славы-2024
Вчера, 23:53
Европа23:53
Малиновский и Дженоа сумели остановить Интер
Европа23:12
Президент Наполи: Неудачи клуба - это моя вина и никого больше
Европа22:55
Мощная поддержка: Джорджина с детьми посетила матч Роналду-младшего за Ан-Наср
Европа22:44
Милан отказывается платить за игрока, у которого осталось полгода по контракту с его клубом
ММА22:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа22:23
Бывший защитник Манчестер Юнайтед вернется в Испанию
Европа22:11
Аль-Иттифак определился с судьбой Джеррарда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK