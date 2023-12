Руководитель Ред Булл был награжден Орденом Британской империи

Oracle Red Bull Racing Team Principal and CEO Christian Horner has been awarded a CBE in King Charles III’s New Year Honours List for his services to motorsport 👏 https://t.co/2pLh5kJCXG pic.twitter.com/04fl0Ab6y5

