Руководитель Ред Булл был награжден Орденом Британской империи

Кристиан Хорнер получил следующий класс награды, спустя десять лет после первого признания.

Руководитель и генеральный директор Ред Булл Кристиан Хорнер был удостоен звания командора Британской империи (СBE) в Новогоднем списке почестей короля Карла III за 2024 год, сообщает официальный сайт команды.

По информации источника, 50-летний англичанин был награжден за заслуги перед автоспортом.

В 2013 году Хорнер был удостоен звания офицера Британской империи (OBE) после того, как "быки" четыре раза подряд выиграли Кубок конструкторов, а их пилот Себастьян Феттель четыре раза подряд стал чемпионом мира Формулы 1.

"Десять лет назад получить OBE было неожиданной наградой, а получение второй награды, CBE, является для меня большой честью, за которую я премного благодарен", - сказал Хорнер.

"Для меня огромная честь возглавлять и работать вместе с такой феноменальной командой, как Ред Булл, а также работать в отрасли, которая вносит такой большой вклад в экономику Соединенного Королевства".

"Я чрезвычайно горжусь тем, чего мы достигли с Ред Булл в Ф1 и на более широкой арене высоких технологий. Для меня огромная честь получить признание за эти усилия".

Oracle Red Bull Racing Team Principal and CEO Christian Horner has been awarded a CBE in King Charles III’s New Year Honours List for his services to motorsport 👏https://t.co/2pLh5kJCXG pic.twitter.com/04fl0Ab6y5 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 29, 2023

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