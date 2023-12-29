Ферстаппен выделил слабые стороны у болида Ред Булл 2023 года

В 2023 году Ред Булл выпустил на трек один из самых сильных болидов в истории Формулы 1, выигравший 21 из 22 Гран-при сезона.

Однако Макс Ферстаппен все равно смог выделить некоторые компоненты, которые его не устраивают в машине, принесшей ему третий чемпионский титул.

"Думаю, что (слабости Ред Булл проявились) в основном только на уличных трассах и трассах с низкоскоростными поворотами. И поребрики. В таких вещах, я думаю, на данный момент мы не лучшие", - цитирует Макса Motorsport.

Напомним, что на Гран-при Сингапура, который единственный завершился победой не Ред Булл, Макс Ферстаппен финишировал пятым, а на протяжении всего уик-энда нидерландец испытывал проблемы.

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Ранее стало известно, что Формула 1 определила победителей в альтернативных номинациях по итогам сезона 2023 года.

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