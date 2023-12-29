iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен выделил слабые стороны у болида Ред Булл 2023 года

Оказывается, нидерландец не считает RB19 идеальным.
Сегодня, 21:54
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В 2023 году Ред Булл выпустил на трек один из самых сильных болидов в истории Формулы 1, выигравший 21 из 22 Гран-при сезона.

Однако Макс Ферстаппен все равно смог выделить некоторые компоненты, которые его не устраивают в машине, принесшей ему третий чемпионский титул.

"Думаю, что (слабости Ред Булл проявились) в основном только на уличных трассах и трассах с низкоскоростными поворотами. И поребрики. В таких вещах, я думаю, на данный момент мы не лучшие", - цитирует Макса Motorsport.

Напомним, что на Гран-при Сингапура, который единственный завершился победой не Ред Булл, Макс Ферстаппен финишировал пятым, а на протяжении всего уик-энда нидерландец испытывал проблемы.

Читай также: Михаэль Шумахер: 10 лет трагедии "Красного барона"

Ранее стало известно, что Формула 1 определила победителей в альтернативных номинациях по итогам сезона 2023 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Малиновский и Дженоа сумели остановить Интер Малиновский и Дженоа сумели остановить Интер
Президент Наполи: Неудачи клуба - это моя вина и никого больше Президент Наполи: Неудачи клуба - это моя вина и никого больше
Мощная поддержка: Джорджина с детьми посетила матч Роналду-младшего за Ан-Наср Мощная поддержка: Джорджина с детьми посетила матч Роналду-младшего за Ан-Наср
Милан отказывается платить за игрока, у которого осталось полгода по контракту с его клубом Милан отказывается платить за игрока, у которого осталось полгода по контракту с его клубом
Помочь журналистам

Видео

Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм
Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа23:53
Малиновский и Дженоа сумели остановить Интер
Европа23:12
Президент Наполи: Неудачи клуба - это моя вина и никого больше
Европа22:55
Мощная поддержка: Джорджина с детьми посетила матч Роналду-младшего за Ан-Наср
Европа22:44
Милан отказывается платить за игрока, у которого осталось полгода по контракту с его клубом
ММА22:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа22:23
Бывший защитник Манчестер Юнайтед вернется в Испанию
Европа22:11
Аль-Иттифак определился с судьбой Джеррарда
Формула 121:54
Ферстаппен выделил слабые стороны у болида Ред Булл 2023 года
Европа21:48
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Европа21:36
Малиновский остался в запасе Дженоа на матч против Интера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK