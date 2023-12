Умер бывший спортивный директор МакЛарен и победитель Инди-500

Жиль де Ферран, победитель гонки Индианаполис-500 и бывший спортивный директор БАР-Хонда и МакЛарен в Формуле 1, скончался в возрасте 56 лет, сообщает официальный сайт Ф1.

Бразилец французского происхождения набрал популярность после победы в чемпионате британской Формулы 3 в 1992 году и третьего места в Международной Формуле 3000 два года спустя.

Но вместо того, чтобы перейти в Формулу 1, он уехал из Европы, чтобы построить весьма успешную карьеру в США, кульминацией которой стали два титула Champ Car на рубеже тысячелетий и победа на Инди-500 в 2003 году.

После гоночной карьеры де Ферран занимал несколько руководящих должностей, в том числе работал спортивным директором БАР-Хонда в середине 2000-х и МакЛарен с 2018 по 2021 год.

Де Ферран недавно вернулся в команду из Уокинга в качестве советника-консультанта перед своей кончиной 29 декабря.

Everyone at McLaren Racing is shocked and deeply saddened to learn we have lost a beloved member of our McLaren family.



We send our deepest condolences to Gil de Ferran’s family, friends and loved ones. pic.twitter.com/vmyKil7I00