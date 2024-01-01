Заубер объявил, под каким названием будет выступать в сезонах-2024 и 2025

Заубер наконец объявил окончательное название команды на следующие сезоны.

Швейцарский коллектив будет выступать под именем спонсора - Стейк (Stake F1 Team).

Это название будет использоваться в сезоне-2024 и 2025 соответственно, до тех пор, пока команда не передйет под крыло Ауди.

Ранее также сообщалось, что ушел из жизни бывший спортивный директор Макларен.

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