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Автоспорт

В календаре Формулы-1 может появиться еще одно американское Гран-при

Серия зарегистрировала новую торговую марку.
Сегодня, 17:20
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

В скором времени в Формуле-1 может появиться еще одна американская трасса, пишет Sports Illustrated.

Как отмечает издание, в январе этого года серия зарегистрировала ряд новых торговых марок и наименований в Бюро по патентам и торговым маркам США.

Многие из них относятся к Гран-при Чикаго, которого на текущий момент попросту не существует.

В этом случае можно предположить, что Формула-1 готовится к проведению еще одного Гран-при на территории США. Также издание отмечает, что это может быть просто шаг на опережение, однако это маловероятно.

Ранее, напомним, руководитель Уильямс поделился воспоминаниями о Шумахере.

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