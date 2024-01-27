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Воулз: Сожалею, что ни выиграл ни одной гонки с Шумахером в Мерседес

Глава Уильямс поделился воспоминаниями о легендарном пилоте.
Сегодня, 17:29
Михаэль Шумахер / Getty Images
Михаэль Шумахер / Getty Images

Руководитель Уильямс Джеймс Воулз поделился воспоминаниями о Михаэле Шумахере.

По словам инженера, Михаэль не был самым талантливым пилотом, но его отличало трудолюбие и лидерские качества. Именно время проведенное рядом с немцем помогло впоследствии Росбергу выиграть чемпионат.

Однако Воулз до сих пор сожалеет, что Михаэль не смог выиграть ни одной гонки в составе Мерседес.

"Есть очень мало качеств и характеристик, отличающих настоящих чемпионов. И именно Михаэль Шумахер научил Росберга тому, что такое по-настоящему усердная работа.

Михаэль не был самым одаренным и искусным гонщиком с точки зрения именно управления болидом, в этом Льюис его превосходит. Но Михаэль знал, как выжать каждую лишнюю долю секунды и из себя, и из команды.

Он был настоящим лидером, и если он говорил: "Я поеду вот так", – команда следовала за ним, поддерживала его. Настолько, что ему желали успеха обе половины боксов.

Одно из главных сожалений в моей карьере – это что мы не могли выиграть гонку вместе с Михаэлем. Это до сих пор причиняет мне боль. Он заслуживал победы", - приводит слова Воулза racingnews365.

Источник: Getty Images

Также Джеймс рассказал, что в повседневной жизни Михаэль был не таким, каким его изображали в СМИ. Команда было для нго настоящей семьей, о которой он заботился изо всех сил.

"Он помнил дату рождения моей девушки и присылал ей цветы. Это меня всегда удивляло и поражало, ведь я сам далеко не так часто это делал. Но он проявлял к вам неподдельный интерес – кто вы, какая у вас семья, что вами движет. А это очень трудно. И он делал это не ради того, чтобы получить какое-то преимущество, а потому что ему было не все равно", - вспомнил Воулз.

Ранее также сообщалось, что Макларен продлил контракт с Ландо Норрисом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаэль Шумахер

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