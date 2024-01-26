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МакЛарен объявил о продлении контракта с Норрисом

Еще один популярный пилот подписал "многолетнее соглашение", детали которого не разглашаются.
Сегодня, 18:23
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

МакЛарен на своем официальном сайте объявил о том, что Ландо Норрис подписал с командой новый "многолетний" контракт.

Как и в случае с Шарлем Леклером, который днем ранее продлил контракт с Феррари, детали новой сделки британца с командой из Уокинга не сообщаются. Прежнее соглашение действовало до конца сезона-2025.

"Очень приятно находиться в "папайе". Я вырос с МакЛарен и чувствую себя здесь как дома, команда для меня как семья. Путешествие до сих пор было захватывающим, у нас были взлеты и падения, но прошлый сезон показал наше желание вернуться к соперничеству в первых рядах", - заявил Норрис.

"Работа, которую Зак (Браун), Андреа (Стелла) и вся команда проделали за последний год, была невероятной. Уверен, что с МакЛарен я смогу бороться за победы. Я очень рад создать еще больше удивительных воспоминаний и продолжать усердно работать со всеми в течение следующих нескольких лет".

Ландо Норрис дебютировал за МакЛарен в 2019 году. С того момента он 104 раза выходил на стартовую решетку, 13 раз финишировал на подиуме, заработав за карьеру 633 очка. Однако на данный момент 24-летний гонщик остается без побед.

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