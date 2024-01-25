Леклер подписал новый контракт с Феррари
Феррари на своем официальном сайте объявила о заключении нового контракта с Шарлем Леклером. Старое соглашение завершалось по окончанию сезона-2024.
И хотя стороны не раскрыли детали сделки, сам 26-летний монегаск заявил, что он будет рад выступать за Скудерию на протяжении "еще нескольких сезонов".
"Мне очень приятно знать, что я буду носить гоночный комбинезон Скудерии Феррари еще несколько сезонов", - сказал Шарль.
"Выступать за эту команду было моей мечтой с трех лет. Эта команда — моя вторая семья с тех пор, как я присоединился к Академии пилотов Феррари в 2016 году. За последние пять лет мы вместе многого добились, сражаясь несмотря ни на что".
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"Однако я верю, что лучшее еще впереди, и мне не терпится начать этот сезон, чтобы добиться дальнейшего прогресса и быть конкурентоспособным в каждой гонке".
"Я по-прежнему мечтаю стать чемпионом мира вместе с Феррари, и я уверен, что в предстоящие годы мы вместе проведем прекрасное время и порадуем наших болельщиков".
SIGNED, SEALED, DELIVERED! 👊 @ScuderiaFerrari and @Charles_Leclerc's contract extension is confirmed! 🎉 pic.twitter.com/0wTLwBYY9t— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 25, 2024
Теперь Феррари намерена закрыть сделку по продлению контракта и со вторым своим пилотом, однако переговоры с Карлосом Сайнсом идут очень тяжело из-за разногласий по поводу длительности соглашения.
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