Леклер подписал новый контракт с Феррари

Шарль по-прежнему настроен исполнить свою детскую мечту, став чемпионом мира в составе Скудерии.

Феррари на своем официальном сайте объявила о заключении нового контракта с Шарлем Леклером. Старое соглашение завершалось по окончанию сезона-2024.

И хотя стороны не раскрыли детали сделки, сам 26-летний монегаск заявил, что он будет рад выступать за Скудерию на протяжении "еще нескольких сезонов".

"Мне очень приятно знать, что я буду носить гоночный комбинезон Скудерии Феррари еще несколько сезонов", - сказал Шарль.

"Выступать за эту команду было моей мечтой с трех лет. Эта команда — моя вторая семья с тех пор, как я присоединился к Академии пилотов Феррари в 2016 году. За последние пять лет мы вместе многого добились, сражаясь несмотря ни на что".

Источник: Getty Images

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"Однако я верю, что лучшее еще впереди, и мне не терпится начать этот сезон, чтобы добиться дальнейшего прогресса и быть конкурентоспособным в каждой гонке".

"Я по-прежнему мечтаю стать чемпионом мира вместе с Феррари, и я уверен, что в предстоящие годы мы вместе проведем прекрасное время и порадуем наших болельщиков".

Теперь Феррари намерена закрыть сделку по продлению контракта и со вторым своим пилотом, однако переговоры с Карлосом Сайнсом идут очень тяжело из-за разногласий по поводу длительности соглашения.

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