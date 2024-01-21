iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Феррари не может договориться о контракте с одним из своих пилотов

Сайнсу не хотят давать дологосрочное соглашение.
Сегодня, 14:13
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Феррари не может согласовать улсловия нового контракта с Карлосос Сайнсом, пишет formu1a.uno.

По информации издания, Скудерия хочет дать испанцу однолетнее соглашение, в то время как Карлос хочет задержаться в команде.

Пока их точки зерния совпадают лишь по поводу того, что контракт нужно подписать до начала сезона-2024. Чтобы потом не отвлекаться на лишние вещи и сосредоточиться на гонках.

Предполагается, что с Шарлем Леклеорм все условия уже согласованы, монегаск получил длительное соглашение. А вот с Сайнсом хотят расстаться в 2025 году.

Тогда у многих пилотов истекут контракты, и итальянская команда хочет найти Шарлю нового напарника.

Ранее также Ферстаппен признался, что уже давно не занимался экстремальными видами спорта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс

Статьи по теме

Отец пилота Ferrari стал самым старым победителем ралли Дакар Отец пилота Ferrari стал самым старым победителем ралли Дакар
Формула 1. Болиды 2024 года: Макларен подтвердил дату презентации болида и показал новую ливрею Формула 1. Болиды 2024 года: Макларен подтвердил дату презентации болида и показал новую ливрею
Пивной спонсор Сайнса ушел из Феррари, вернувшись к МакЛарену Пивной спонсор Сайнса ушел из Феррари, вернувшись к МакЛарену
Агент форварда МЮ высказался о будущем своего клиента Агент форварда МЮ высказался о будущем своего клиента
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа17:27
Агент форварда МЮ высказался о будущем своего клиента
Европа17:19
Наполи может усилиться полузащитником из АПЛ
Европа16:57
Моуринью может получить работу уже на будущей неделе
Биатлон16:55
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
Европа16:50
Хендерсон назвал причину ухода из чемпионата Саудовской Аравии
Биатлон16:40
Симон выиграла масс-старт в Антгольце, две украинки финишировали в топ-15
Украина16:30
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина16:20
Шахтер объявил об отмене матча с Лудогорцем
Европа16:04
Клопп заявил, что у Ливерпуля не бывает провальных трансферов
Европа15:50
Стали известны условия перехода форварда Ювентуса в Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK