Феррари не может договориться о контракте с одним из своих пилотов

Феррари не может согласовать улсловия нового контракта с Карлосос Сайнсом, пишет formu1a.uno.

По информации издания, Скудерия хочет дать испанцу однолетнее соглашение, в то время как Карлос хочет задержаться в команде.

Пока их точки зерния совпадают лишь по поводу того, что контракт нужно подписать до начала сезона-2024. Чтобы потом не отвлекаться на лишние вещи и сосредоточиться на гонках.

Предполагается, что с Шарлем Леклеорм все условия уже согласованы, монегаск получил длительное соглашение. А вот с Сайнсом хотят расстаться в 2025 году.

Тогда у многих пилотов истекут контракты, и итальянская команда хочет найти Шарлю нового напарника.

Ранее также Ферстаппен признался, что уже давно не занимался экстремальными видами спорта.

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