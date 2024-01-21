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Ферстаппен: Я уже лет пять не катался на лыжах

Максу, как и другим пилотам, запрещено заниматься экстремальными видами спорта.
Сегодня, 12:34
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Макс Ферстаппен признался, что уже много лет не занимается экстремальными видами спорта.

В контрактах многих пилотов отдельно прописан пункт о том, что им нельзя заниматься теми видами спорта, что могут привести к серьезным травмам.

Пилот Ред Булл всегда вынужден думать о собственной безопасности, чтобы не поставить под угрозу карьеру.

"Да, у меня тоже есть такой пункт в контракте. Я уже лет пять не катался на лыжах – просто из-за риска что-нибудь сломать или вывихнуть, со всеми вытекающими последствиями.

Ну и, разумеется, я сам осознаю то, что впереди у меня еще много лет карьеры, в течение которых у меня будут отличные шансы выигрывать гонки и титулы. Если не забывать об этом, ты сам будешь меньше стремиться рисковать. Да и велоспорт тоже опасен. Когда я езжу на велосипеде, то как минимум надеваю шлем", - приводит слова Макса Crash.

Ранее также сообщалось, что Альфа Таури случайно слила новое название.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

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