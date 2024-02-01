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Хэмилтон может перейти в Феррари в следующем году

Британец имеет право разорвать досрочно контракт.
Сегодня, 11:55
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон может оказаться в Феррари, пишет Corriere della Sera.

Эту информацию также повтоярют ряд итальянсих и испанских журналистов. Неожиданно стало известно, что Льюис подписал с Мерседес контракт по схеме 1+1.

Об этом якобы знает Джон Элканн, который и пытается переманить пилота в Скудерию. И именно с этим связано нежелание команды давать длительный контракт Карлосу Сайнсу.

Если руководству Феррари удастся убедить Хэмилтона, он присоединится к итальянской команде по завершении будущего сезона.

А это значит, что Мерседес должен постараться собрать для Льюиса конкурентноспособный болид, а Сайнсу предстоит доказать, что его нельзя списывать со счетов.

Ранее также сообщалось, что в Андретти отреагировали на отказ принять их в Формулу-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюис Хэмилтон

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