Переход Хэмилтона в Феррари может состояться до конца недели - Motorsport

Льюис Хэмилтон может оказаться в Феррари еще до конца этой недели, пишет Motorsport.

Февраль начался с новости-бомбы о переходе Льюиса Хэмилтона в Феррари, однако ни Скудерия, ни Мерседес, ни сам Льюис никаких комментариев не давали.

Издание утверждает, что между сторонами действительно ведутся переговоры, и британец действительно близок к тому, чтобы сезон-2025 провести в красном болиде.

Итальянцы долгое время уговаривали Хэмилтона перейти к ним, но лишь после двух неудачных сезонов в "серебряных стрелах" убедили пилота поменять решение.

Предполагается, что подписанный ранее контракт с Мерседес на самом деле имеет структура 1+1, а потому Льюис может свободно покинуть команду по истечении сезона-2024.

Ранее также сообщалось, что заявка Андретти на вступление в Формулу-1 была отклонена.

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