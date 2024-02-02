Хэмилтон сообщил Мерседес о своем уходе лишь за 36 часов до официального анонса

Никто не ожидал, что Льюис так быстро примет решение.

Феррари вела переговоры с Льюисом Хэмилтоном в течение трех недель, утверждает BBC Sport.

Скудерия связалась с семикратным чемпионом мира, как только переговоры с Карлосом Сайнсом относительно нового контракта зашли в тупик.

А вот с Льюисом все было проще, и уже на последнй неделе января стороны были готовы подписать финальное соглашение.

При этом, в Мерседес ничего не знали о контактах своего пилота с Феррари, им сообщили лишь утром 31 января. То есть, за 36 часов до официального анонса.

Позднее Тото Вольфф признался, что Льюис рассказал ему о контракте с Феррари в среду днем за чашкой кофе.

Ранее, напомним, Хэмилтон назвал решение покинуть Мерседес самым сложным в своей карьере.

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