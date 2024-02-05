Экс-чемпион Формулы-1 уверен, что возраст не помешает Хэмилтону взять восьмой титул

Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл убежден, что возраст не помешает Льюису Хэмилтону.

Напомним, что Льюис дебютирует за Феррари в 2025 году, когда ему будет уже 40 лет.

Однако Мэнселл привел в пример самого себя - он выиграл свой титул в возрасте 39 лет, обновив по ходу сезону множество рекордов.

"Говорят, Льюис уже слишком стар. В 39 лет? Нет. Я выиграл свой титул в 39 и мог гоняться дальше, однако вмешалась политика. Но Льюис мотивирован, впереди у него по меньшей мере несколько сезонов. Считаю, это просто фантастика.

Да, Льюис на это способен, хотя, разумеется, Макс Ферстаппен сделает все возможное, чтобы его остановить. И, убежден, в этом году Феррари сделает все, чтобы его остановить.

На мой взгляд, нас ждет отличный год Формулы-1, и все выглядит так, что сезон-2025 получится захватывающим", – цитириует легенду британского автоспорта BBC.

Ранее также сообщалось, что к Скудерии может присоединится еще и гоночный инженер Хэмилтона.

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