Гоночный инженер Хэмилтона может последовать за пилотом в Феррари

После того, как стало известно о переходе Льюиса Хэмилтона из Мерседес в Феррари в 2025 году, встал вопрос о судьбе гоночного инженера британца Питера Боннингтона.

Зачастую вместе с гонщиком уходит и его личная команда, с которой он работал, так как у них уже налажены все необходимые связи.

Команда, в которую переходит пилот, обычно открыта для идеи принять новых для себя людей, чтобы помочь гонщику освоиться в незнакомой обстановке.

Именно это и будут обсуждать Хэмилтон, Боннингтон и руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф, сообщает Motorsport.

Одна из сложностей заключается в том, что Боннингтону придется остаться в Мерседес до финальной гонки этого сезона в Абу-Даби 8 декабря, а затем перейти в Феррари в начале 2025 года, что приведет к очень жесткому и резкому переходу.

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Если Боннингтон перейдет в Скудерию, команде придется провести кадровые перестановки и найти новую роль для Риккардо Адами, который в настоящее время работает с Карлосом Сайнсом.

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