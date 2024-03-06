Единственная радость на старте ужасного сезона: Арсенал отправил пилоту Формулы 1 именной подарок

У Пьера Гасли нашелся повод на время забыть о том, какой же плохой болид ему достался в этом году.

Результаты предсезонных тестов Формулы 1 подтвердили сообщения журналистов о том, что Альпин построил едва ли не худший болид во всем пелотоне.

Это также было заметно и во время Гран-при Бахрейна, который открывал 75-й сезон "королевы автоспорта". Вскоре после гонки команда сообщила об уходе технического директора и главы отдела аэродинамики.

Еще до этого появилась информация, что в нынешнем проекте команды разочарованы пилоты Пьер Гасли и Эстебан Окон, которые не станут продлевать контракты с французским коллективом по окончанию сезона.

И пока команда распадается на части, лондонский Арсенал сделал Гасли подарок, который пока что можно назвать для гонщика главным светлым пятном в сезоне.

"Канониры" отправили 28-летнему французу именную футболку с десятым номером, под которым тот выступает в Ф1. К тому же, футболка расписана автографами игроков команды Микеля Артеты.

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Напомним, что на этой неделе состоится второго гоночный этап Формулы 1 сезона-2024. В этот раз пилоты будут выступать в Саудовской Аравии. И как в случае с Бахрейном, заезд состоится не в воскресенье, а в субботу (9 марта).

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