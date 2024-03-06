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Расселл: Каждая команда Формулы 1 должна попытаться подписать Ферстаппена

Будущий четырехкратный чемпион мира в комбинезоне Хаас или Альпин - это то еще зрелище.
Сегодня, 18:35
Макс Ферстаппен и Джордж Расселл / Getty Images
Макс Ферстаппен и Джордж Расселл / Getty Images

Последние новости из стана Ред Булл вряд ли подняли настроение фанатам "быков".

Борьба за власть в австрийской команде может привести к тому, что Макс Ферстаппен будет вынужден сменить коллектив. Нидерландца уже связывают с потенциальным переходом в Мерседес.

На фоне этих новостей пилот "серебряных стрел" Джордж Расселл, который еще не знает, кто будет его напарником в 2025 году, заявил, что каждая команда пелотона должна воспользоваться возможностью переманить Ферстаппена.

"Я думаю, что любая команда хочет иметь лучший состав пилотов. На данный момент Макс — лучший гонщик на стартовой решетке. Поэтому, если бы у какой-либо команды была возможность подписать Макса, они бы ею воспользовались на 100%", - цитирует британца Motorsport.

"Я думаю, что вопрос, скорее, заключается в другом - все зависит от него самого и от Ред Булл. Очевидно, что там так много всего происходит. Мы не знаем, что именно, да и это не наше дело. Это будет захватывающе".

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Ранее стало известно, что сотрудница Ред Булл подаст апелляцию на итог расследования Ред Булл в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Макс Ферстаппен джордж расселл

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