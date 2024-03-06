Сотрудница, обвинившая Хорнера, сегодня должна подать апелляцию

Неназванная сотрудница, которая обвинила Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, имеет последний день для апелляции, пишет The Times.

Напомним, по итогам внутренного расследования Ред Булл руководитель команды был оправдан. Однако пострадавшая не согласна с таким исходом.

Она наняла юристов, однако срок подачи апелляции истекает шестого марта включительно.

Кроме того, все это время жензина продолжала работать на базе в Милтон-Кинс и общаться с Хорнером по рабочим вопросам.

Вероятно, в случае, если британец сохранит пост, сотруднице придется искать новое место работы.

Ранее также сообщалось, что вице-чемпион мира раскритиковал отца Ферстаппена.

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