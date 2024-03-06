Вице-чемпион мира раскритиковал отца Ферстаппена

Фелипе Масса заявил, что не понимает действий Йоса Ферстаппена.

Напомним, отец нынешнего чемпиона мира постоянно высказывается в прессе касательно ситуации в Ред Булл и даже призывал Хорнера покинуть свой пост.

Вице-чемпион мира считает, что такое поведение недопустимо, ситуация в команде должна оставаться в команде, а Йос только мешает.

"Мне кажется, что это очень деликатная ситуация – и не стоит давать комментарии относительно этого дела, не зная деталей и не проанализировав все самым тщательным образом.

Мне также кажется неправильной ситуация, в которой отец гонщика выходит к прессе, чтобы обсудить дело, которое его не касается. Этот вопрос должна решать команда. Так что лично я предпочел бы не комментировать эту ситуацию.

Безусловно, это очень серьезная проблема, которую нужно тщательно расследовать – как и в любой другой подобной ситуации. Так что пусть все идет своим чередом и люди занимаются своим делом", – цитирует Массу Motorsport.

Ранее также сообщалось, что Хорнер обвинил Йоса Ферстаппена в сложившейся ситуации.

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