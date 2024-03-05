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И сразу еще одно обвинение: Президент ФИА пытался сорвать Гран-при Лас-Вегаса

Сезон-2024 пока интересен лишь скандалами.
Сегодня, 19:50
Гран-при Лас-Вегаса / Getty Images
Гран-при Лас-Вегаса / Getty Images

Мохамед бен Сулайем мог пытаться сорвать Гран-при Лас-Вегаса, пишет BBC.

Напомним, что ранее функционера обвинили во влияние на результаты гонки в Джидде в 2023 году. Теперь тот же источник сообщил, что глава ФИА пытался сорвать новое Гран-при.

Якобы бен Сулайем дал указание официальным лицам отменить проведение Гран-при Лас-Вегаса, отыскав недочеты в трассе, которые бы поставили гонку под угрозу.

То есть, независимо от реального положения дел, они были должны признать трассу в Лас-Вегасе опасной для проведения Гран-при.

Официальный прдеставитель ФИА уже опроверг обвинения, заявив, что проверка трассы прошла по всем протоколам федерации.

Ранее также сообщалось, что в Саудовской Аравии строят новый автодром.

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