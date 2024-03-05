И сразу еще одно обвинение: Президент ФИА пытался сорвать Гран-при Лас-Вегаса
Мохамед бен Сулайем мог пытаться сорвать Гран-при Лас-Вегаса, пишет BBC.
Напомним, что ранее функционера обвинили во влияние на результаты гонки в Джидде в 2023 году. Теперь тот же источник сообщил, что глава ФИА пытался сорвать новое Гран-при.
Якобы бен Сулайем дал указание официальным лицам отменить проведение Гран-при Лас-Вегаса, отыскав недочеты в трассе, которые бы поставили гонку под угрозу.
То есть, независимо от реального положения дел, они были должны признать трассу в Лас-Вегасе опасной для проведения Гран-при.
Официальный прдеставитель ФИА уже опроверг обвинения, заявив, что проверка трассы прошла по всем протоколам федерации.
Ранее также сообщалось, что в Саудовской Аравии строят новый автодром.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!