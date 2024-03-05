В Саудовской Аравии строят новый автодром, который "раздвинет существующие границы"

В первую очередь на трассе в Киддии будут принимать Гран-при Формулы 1.

В Саудовской Аравии строят абослютно новый автодром, пишет Autosport.

Новый трек располоден в Киддии, специальном комплексе, расположенном неподалеку от Эр-Рияда.

Над проектом работают экс-пилот Формулы 1 Алекс Вурц и немецкий архитектор Герман Тильке. Они обещают, что новый автодром раздвинет существующие границы для гонок.

Трасса будет совмещать себе городскую часть, проходящую через современную застройку, так и открытый участок, лежащий вдоль отелей и парка развлечений.

Схема траси у Кіддії / Autosport

Также из особенностей трассы стоит отметить огромные перепады высот, разница между самой выскокой и самой низкой точкой трассы равняется 108 метрам.

В будущем автодром в Киддии сможет принимать все виды гоночных соревнований, а по завершении строительства начнет принимать Гран-при Саудовской Аравии вместо автодрома в Джидде.

С расписанием Гран-при Саудовской Аравии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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