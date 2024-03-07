Леклер надеется, что проблем с тормозами больше не будет

Шарль Леклер выразил надежду, что на Гран-при Саудовской Аравии у него не будет проблем с болидом.

Напомним, что в Бахрейне у монегаска были большие проблемы с тормозами из-за перепадов температуры. Из-за этого пилот Феррари часто сталкивался с блокировкой в начале гонки.

При эмто Леклер признал, что ранее команда не сталкивалась с этой проблемой, и остается только надеяться, что она не повториться.

"Это была проблема, с которой мы ранее никогда не сталкивались. Очевидно, что из-за этой проблемы мы теряли очень много времени, особенно в первой половине гонки. Потому что машиной было очень трудно управлять. Но нет, я точно не жду повторения проблем в этот уик-энд.

Понятное дело, что всегда имеют место доработки настроек болида. Что мы и делали. Но нет, до гонки в Бахрейне у нас ни разу не возникало подобной проблемы", - приводит слова пилота RaceFans.

С расписанием Гран-при Саудовской Аравии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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