У Ферстаппена огромное преимущество в темпе на практиках в Саудовской Аравии

Макс Ферстаппен быстрее остальных пилотов в плане гоночного темпа на практиках Саудовской Аравии.

GP Blog сравнил гоночный темп всех пилотов, и совершенно неудивительно оказалось, что пилот Ред Булл быстрее всех.

Лучшее вреям во время второй практики показал Фернандо Алонсо, а Макс стал лишь третьим.

И при этом нидерландец быстрее своих соперников на 0.4 секунды, его среднее время круга составило 1.34.0. Ближе всех к Максу Серхио Перес и Джордж Расселл.

Следом за ними в плане темпа идут Шарль Леклер и Карлос Сайнс, затем пилоты Макларен и лишь потом Астон Мартин.

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