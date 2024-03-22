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Автоспорт

Уильямс выставит только один болид на Гран-при Австралии

Албон заберет машину у Сарджента.
Сегодня, 19:34
Болид Алекса Албона / Getty Images
Болид Алекса Албона / Getty Images

Уильямс вынуждены выставить лишь один болид на Гран-при Австралии.

Во время первой практики Алекс Албон разбил свою машину. Как оказалось позднее, болид не подлежит восстановлению.

А так как в Мельбурн команда не стала брать запасной болид, им придется выставить лишь одного пилота.

После совещаний с руководством команды было решено посадить Алекса Албона в болид Логана Сарджента.

"Это самый тяжелый момент в моей карьере, что я только могу припомнить. И да, это очень нелегко. Тем не менее, я здесь в первую очередь ради того, чтобы защищать интересы команды и продолжу по мере свои сил вносить свой вклад по ходу оставшейся части гоночного уик-энда, чтобы помочь команде выжать максимум из имеющихся возможностей", - заявил американский пилот.

С результатами и расписанием Гран-при Австралии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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