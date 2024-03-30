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Техдиректор Формулы-1: Хэмилтон является всем, чем не должен быть гонщик

Симондс очень бы хотел поработать с британцем.
Сегодня, 13:59
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс дал характеристику Льюису Хэмилтону.

Функционер также известен тем, что в свое время работал с Михаэлем Шумахером и Фернандо Алонсо, но никогда не сотрудничал с Хэмилтоном.

По его словам, Льюис представляет из себя все то, чем не должен быть современный пилот, однако это никогда не мешало ему побеждать.

"Я очень уважаю этого парня, и он является всем, чем не должен быть гонщик, на мой взгляд. И он все равно побеждает.

Я всегда говорил пилотам, что у них есть только одна работа, и ее нужно делать как следует, ни на что не отвлекаться. Меня довольно сильно раздражало, если они отвлекались.

А Льюис живет множеством жизней, но все равно выступает просто фантастически. Мне бы очень хотелось с ним посотрудничать, понять, как он работает, что делает его настолько великим. Да, мне этого очень не хватило", – приводит слова специалиста EssentiallySports.

Ранее также сообщалось, что в Формуле-1 появится аналог KERS.

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