Лоусон: Ферстаппен очень приятный парень вне болида

Лиам Лоусон считает Макса Ферстаппена очень приятным человеком.

Пилот признался, что когда ему довелось выступать в Формуле-1, Макс был одним из немногих, кто действительно поддерживал его советами.

"На самом деле он очень приятный парень вне болида. Думаю, по ТВ он кажется довольно агрессивным, но он просто невероятно нацелен на борьбу. Он очень и очень хороший парень.

Когда я пилотировал в прошлом году, он стал одним из немногих, кто был по-настоящему открыт для разговора и совета. Помню, как я готовился к Гран-при в Зандворте, и он пришел ко мне и сказал: "Попытайся получить удовольствие, помни об этом".

Классно было получить совет, но здорово также учиться у него. Прямо сейчас он выступает очень и очень хорошо. Можно видеть все данные и учиться, это классно", – заявил Лоусон для Fox Sports Australia.

Ранее также техдиректор Формулы-1 заявил, что Хэмилтон очень далек от того, каким должен быть пилот.

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