Юки Цунода является аутсайдером в борьбе за место в Ред Булл, пишет BBC.

В этом сезоне японский пилот показывает стабильные результаты, а так же постоянно оказывается впереди своего партнера Даниэля Риккардо.

Однако несмотря на стабильные выступления, у Юки мало шансов попасть в Ред Булл из-за отношения к нему Гельмута Марко. А советник все еще обладает большой властью в команде.

Марко по какой-то причине недолюбливает Цуноду, которого им в свое время навязала Хонда. Многие считают, что японец давно заслужил свой шанс, но советник остается непреклонным.

Также, по информации издания, главными претендентами на кокпит в 2025 году являются Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс.

Ранее также сообщалось, что в 2025 году кокпит может получить и Олли Бермэн.

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