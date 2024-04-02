iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Цунода является аутсайдером в борьбе за место в Ред Булл

Гельмут Марко недолюбливает японского пилота.
Сегодня, 17:15
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Юки Цунода является аутсайдером в борьбе за место в Ред Булл, пишет BBC.

В этом сезоне японский пилот показывает стабильные результаты, а так же постоянно оказывается впереди своего партнера Даниэля Риккардо.

Однако несмотря на стабильные выступления, у Юки мало шансов попасть в Ред Булл из-за отношения к нему Гельмута Марко. А советник все еще обладает большой властью в команде.

Марко по какой-то причине недолюбливает Цуноду, которого им в свое время навязала Хонда. Многие считают, что японец давно заслужил свой шанс, но советник остается непреклонным.

Также, по информации издания, главными претендентами на кокпит в 2025 году являются Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс.

Ранее также сообщалось, что в 2025 году кокпит может получить и Олли Бермэн.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юки Цунода

Статьи по теме

Подарки Леклера и шикарный Алонсо: итоги сезона Формулы 1 (часть 2) Подарки Леклера и шикарный Алонсо: итоги сезона Формулы 1 (часть 2)
"Езди быстро, брат": "автор" известных цитат из Голливуда поддержал Цуноду "Езди быстро, брат": "автор" известных цитат из Голливуда поддержал Цуноду
Цунода: Технические трудности не позволили обогнать Хэмилтона Цунода: Технические трудности не позволили обогнать Хэмилтона
Цунода может потерять свое место в Альфа Таури Цунода может потерять свое место в Альфа Таури
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Другие страны17:59
Сыновья Месси и Суареса выиграли трофей с академией Интер Майами
Европа17:50
Ньюкасл возобновил интерес к игроку Арсенала
Бокс17:40
"Уничтожал любого за раунд": промоутер объяснил, почему отказался работать с молодым Майком Тайсоном
Европа17:35
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем продолжает лидировать
Футбол17:28
Кто выиграет французскую Лигу 1 сезона-2023/24: ПСЖ с огромным отрывом лидирует
Европа17:19
Кто победит в испанской Ла Лиге сезона-2023/2024: Реал на 99% обеспечил себе чемпионство
Формула 117:15
Цунода является аутсайдером в борьбе за место в Ред Булл
Европа17:14
Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2023/2024: Догнать Интер практически нереально
Европа17:10
Карим Бензема: статистика-2023/2024
Футбол17:09
Кто выиграет немецкую Бундеслигу сезона-2023/24: У Баварии только теоретические шансы догнать Байер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK