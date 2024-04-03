Ферстаппен: Нет повода паниковать насчет мотора Ред Булл 2026 года

По мнению трехкратного чемпиона мира, австрийская команда справится с поставленной задачей по разработке собственной силовой установки.

В 2026 году Формула 1 сменит моторный регламент, который может сильно повлиять на расстановку сил в пелотоне.

Так как после сезона-2025 Ред Булл завершит сотрудничество с Хондой, "быки" заключили соглашение с Фордом. При этом команда будет использовать собственные моторы, разработанные в Red Bull Powertrains.

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На фоне предположений о том, что проект двигателя отстает от проектов аналогов у конкурентов, появились слухи о том, что это может стать еще одной причиной для ухода Макса Ферстаппена.

"Если мне придется размышлять обо всем… Я могу волноваться, буду ли я еще жив завтра, не так ли?. Поэтому я не особо беспокоюсь по этому поводу", - цитирует нидерландца Motorsport.

"Конечно, я тесно общаюсь с Кристианом (Хорнером) на эту тему и с людьми, которые там работают. Все работают изо всех сил, так что нет необходимости паниковать по этому поводу. Еще не 2026 год".

Ранее руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что Льюис Хэмилтон не отвлекается на нынешние успехи Феррари и неудачи "серебряных стрел".

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