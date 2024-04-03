Вольфф: Хэмилтон не засматривается на нынешнюю форму Феррари

Руководитель Мерседес уверен, что пилот его команды не теряет концентрацию, учитывая то, как хорошо выступает будущий коллектив британца.

В нынешнем сезоне Мерседес испытывает определенные проблемы с темпом, которые не позволяют команде бороться за места на подиуме.

Льюис Хэмилтон стабильно проигрывает дуэль своему напарнику Джорджу Расселлу. В то же самое время будущая команда британца Феррари пытается навязать борьбу Ред Булл.

Кто-то может подумать, что семикратный чемпион мира уже мысленно находится в Маранелло, однако руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф так не считает.

"Очевидно, он находится в ситуации, когда, с одной стороны, очень неприятно видеть, что у нас что-то не получается. С другой стороны, посмотрите через забор. Очень хорошо, что там происходит (в Феррари). Но сегодня это не его главный приоритет", - цитирует австрийца Motorsport.

"Мы люди. Данные не принимают решения. Люди их принимают. Так что, мы не останавливаемся. Я не сижу здесь и не останавливаюсь. Наоборот, я думаю о том, что еще нам нужно сделать и как мы можем подтолкнуть нас вперед".

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Напомним, что в пятницу, 5 апреля, стартует четвертый этап Формулы 1 сезона-2024. В Судзуке пройдет Гран-при Японии. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием гоночного уик-энда.

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