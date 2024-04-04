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Автоспорт

Уильямс выставит два болида на Гран-при Японии

Команда починила болид Албона, но все еще не построила запасной.
Сегодня, 09:53
Уильямс / Getty Images
Уильямс / Getty Images

Уильямс сумеет выставить оба болида на Гран-при Японии, пишет racingnews365.

Напомним, что в Мельбурне Алекс Албон разбил свой болид, и Сардженту пришлось отдать тайцу свой и, соответственно, пропустить гонку.

Инженеры Уильямс не успели построить запасное шасси к этапу в Сузуке, зато успели восстановить болид Албона. Так что, команда выставит на гонку обоих своих пилотов.

Однако стоит понимать, что отсутствие запасного шасси делает возможным повторением истории в Австралии.

С расписанием Гран-при Японии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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