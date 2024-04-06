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Ферстаппен повторил свой личный рекорд

Пилот Ред Булл завоевал пятый поул подряд.
Сегодня, 13:05
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен повторил личный рекорд по количеству поулов подряд.

Напомним, нидерландец оказался быстрее остальных на Сузуке, обойдя на шесть сотых секунды своего партнера Серхио Переса. 

Для Макса это пятый поул подряд, что является повторением его личного рекорда, который он установил в прошлом сезоне.

До абсолютного рекорда Ферстаппену еще далеко, его установил Айртон Сенна в 1988-89 годах, взяв восемь поулов подряд. А среди действующих пилотов рекорд держит Льюис Хэмилтон с семью поулами.

С результатами и расписанием Гран-при Японии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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