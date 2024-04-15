Ферстаппен раскритиковал идею провести спринт на Гран-при Китая

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен не считает спринт на Гран-при Китая хорошей идеей.

Напомним, что в силу различных обстоятельств гонка в Китае не проводилась с 2019 года. Именно это Макс и считает ключевой проблемой.

"Да уж, действительно очень разумный ход. Но вообще это не лучшее решение, ведь когда вы так долго не приезжаете на трассу, то не можете знать наверняка, что именно вас там ждет. Так что на Гран-при Китая было бы разумнее провести обычный гоночный уик-энд.

С другой стороны, возможно, это придаст всему остроты – и, может быть, именно этого они и добивались, чего хотели бы видеть.

Но с точки зрения исключительно вопроса пилотажа и спортивных результатов, как мне кажется, это не самое умное решение. Посмотрим, что получится в итоге", - приводит слова пилота Autosport.

С расписанием гонок сезона-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!