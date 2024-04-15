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Ферстаппен раскритиковал идею провести спринт на Гран-при Китая

Трасса отстуствовала в календаре с 2019 года.
Сегодня, 15:15
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен не считает спринт на Гран-при Китая хорошей идеей.

Напомним, что в силу различных обстоятельств гонка в Китае не проводилась с 2019 года. Именно это Макс и считает ключевой проблемой.

"Да уж, действительно очень разумный ход. Но вообще это не лучшее решение, ведь когда вы так долго не приезжаете на трассу, то не можете знать наверняка, что именно вас там ждет. Так что на Гран-при Китая было бы разумнее провести обычный гоночный уик-энд.

С другой стороны, возможно, это придаст всему остроты – и, может быть, именно этого они и добивались, чего хотели бы видеть.

Но с точки зрения исключительно вопроса пилотажа и спортивных результатов, как мне кажется, это не самое умное решение. Посмотрим, что получится в итоге", - приводит слова пилота Autosport.

С расписанием гонок сезона-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

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