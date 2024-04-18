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Хэмилтон: Я буду гоняться далеко после 40 лет

Британец уверен в своих силах.
Сегодня, 18:27
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон заявил, что намерен еще долго оставаться в Формуле-1.

Бриатнец заявил, что, хоть ранее он и не мог представить себя в кокпите в 40 лет, сейчас он уверен, что еще долго будет гоняться.

"Я буду гоняться далеко после 40 лет. Так что да, Феррари – не что-то краткосрочное. Я не самый возрастной пилот. Я буду выступать еще довольно продолжительное время, и здорово, что Алонсо до сих пор тут.

Фернандо – один из лучших гонщиков, что были в Ф-1, и он продолжит гоняться и показывать, какие вещи реализуемы. Это демонстрирует новую эру спортсменов и возможностей человеческого тела, если о нем заботиться.

Я никогда не думал, что буду гоняться после 40. Вполне уверен, я говорил, что такого не будет. Но жизнь – безумное путешествие. Я не ощущаю себя на 40. Я в целом чувствую себя отлично", – приводит слова Льюиса Sky Sports.

Ранее также сообщалось, что Хэмилтон претендовал на место в Ред Булл.

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