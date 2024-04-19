Гасли: Хочу быть за рулем конкурентоспособной машины, хочу, чтобы это был Альпин

Пилот Альпин Пьер Галси прокомментировал последние результаты команды.

Напомним, что в текущем сезоне эксперты считают болид французской команды самым медленным в пелотоне. На квалификации к спринту на Гран-при Китая Гасли стал лишь 16-м.

Однако сам пилот не теряет надежды на возрождение команды. Ведь именно ради того, чтобы брать трофеи с французской командой Гасли и пришел два года назад.

"Сейчас меня больше всего интересует оказаться за рулем конкурентоспособной машины. И я хочу, чтобы ей оказалась Альпин, потому именно ради этого я пришел сюда два года назад. Когда я присоединился к команде, она была четвертой, у нее была цель приблизиться к первой тройке. Это мотивировало меня.

Думаю, что, к сожалению, что-то пошло не так при разработке болида, что объясняет, почему мы в конце пелотона. Когда заходит разговор об инфраструктуре и технических вопросах, я знаю, что у них есть ресурсы, чтобы вернуться вперед.

Никому не нравится пребывать в подобном положении, когда приходится бороться за позиции вне очков. Но я рассматриваю это как испытание и препятствие. Я знаю, команда сможет справиться с этим – вот на что я нацелен сейчас", - цитирует Гасли Motorsport-Total.

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