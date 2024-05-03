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Автоспорт

Один из аутсайдеров Формулы-1 готов побороться за Ньюи

Уильямс уже начал переговоры с легендарным инженером.
Сегодня, 15:19
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Уильямс начал переговоры с Эдрианом Ньюи, пишет racingnews365.

Напомним, легендарный инженер объявил об уходе из Ред Булл, и теперь он является главной целью для всех команд в паддоке.

Руководитель Уильямс Джеймс Воулз уже получил гарантии от владельцев команды, что те готовы вложить в Ньюи серьезные средства, потому начал с ним переговоры.

Отметим, что британец ранее работал в Уильямс, именно с этой командой он выиграл свой первый Кубок конструкторов, так что это можно будет расценивать, как возвращение.

При этом в команде понимают, что им будет тяжело тягаться с той же Феррари, которая также хочет заполучить инженера, однако руководство Уильямс настроено оптимстично.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс

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